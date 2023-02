Fark ettim nasıl yazılır, fark ettim yazımı nasıl olmalıdır? Fark ettim ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullanılan fark ettim kelimesinin yazımı çoğu zaman karıştırılır. Birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusunda çoğu kişi ikileme düşer. Yanlış yazılması durumunda ise imla hatasına neden olur. Bu da metin içinde hatalı bir kullanıma neden olur. Ayırt etmek ve sezmek anlamına gelen bu kelime bir birleşik fiildir. Fark kelimesi ve "et-" yardımcı fiilinin bir araya gelmesiyle oluşan bir birleşik fiil olduğu için fark ettim nasıl yazılır sorusunun yanıtı her zaman karıştırılır.

Fark ettim nasıl yazılır?

Türkçe dil kurallarına göre herhangi bir kelimenin sonuna eylem bildiren bir kelime gelirse her zaman ayrı yazılması gerekir. Yani birleşik fiillerde ses olayı yaşanmıyorsa her zaman ayrı yazılır. Bu konuda bazı istisnalar vardır, örneğin kelimeler birleşince ses olayı oluyorsa birleşik yazılır. Dolayısıyla "Fark ettim bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" şeklinde yanıt verilir. Çünkü bu kelimelerin bir araya gelmesi ile bir ses olayı yaşanmaz. Bu nedenle de her zaman ayrı yazılması doğrudur. Fark ettim yazımı birleşik olduğu zaman hataya neden olur.

Fark ettim doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kelimelerin doğru yazımı konusunda güvenilir bir kaynak olan TDK fark ettim kelimesinin de yazılışı ile ilgili doğru bilgi sunar. "Fark ettim ayrı mı yazılır?" sorusuna TDK’ye bakıldığında evet şeklinde yanıt verilebilir. Bu kelimenin birleşik olarak yazılması doğru değildir. Fark ettim TDK kurallarında ayrı yazılması doğru olan bir kelimedir. Fark ettim doğru yazılışı ile ilgili şu cümleler örnek verilebilir: