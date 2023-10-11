Gün çiçeği nasıl yazılır, gün çiçeği yazımı nasıl olmalıdır? Gün çiçeği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün çiçeği kelimesi günlük sohbetlerde, televizyonlarda veya yazılı mecralarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük çoğunlukla karşımıza yanlış yazım şekliyle çıkmaktadır. Bu yüzden gün çiçeği yazımı ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere erişim sağlamak önemlidir. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında bizlere yol gösteren en güvenilir kaynak ise Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük sorgulama alternatifi sunan sözlük sitesidir. Bu site pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Gün çiçeği nasıl yazılır?

Gün çiçeği kelimesi bir birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Gün ve çiçeği olmak üzere toplamda iki sözcükten meydana gelen bu kelimenin yazımında sıklıkla hata yapılmaktadır. Bu hataları önlemenin en kolay yolu ise Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe Sözlük sitesine bakmaktır. Bu site aracılığıyla yazımında hata yapılan sözcüklerin doğru yazılışı kolay bir şekilde öğrenilebilir. Ayrıca bu site içerisinde sözcüklerin nasıl söylenildiği ve ne anlama geldiği bilgilerine de hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda gün çiçeği TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim/Bitki Bilimi) Günebakan veya ayçiçeği.

Gün çiçeği ayrı mı yazılır?

Ülkemizin birçok noktasında yetiştirilen, sarı renkli çiçekleri olan bitki türü, gün çiçeği olarak tabir edilmektedir. Cümle içerisinde isim haliyle kullanılan bu kelimenin yazımında çoğunlukla yanlışlık yapılır. Birçok mecrada bu kelime karşımıza “günçiçeği” şeklinde bitişik yazılı haliyle çıkar. Tamda bu noktada gün çiçeği bitişik yazılır konusu gündeme gelmektedir. Türk Dil Kurumunun resmi sözcük sorgulama sitesine göz attığımızda bu sözcüğün ayrı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yani bu kelimenin doğru yazım stili “gün çiçeği” şeklinde olmalıdır. Bu sözcüğün bitişik olarak yazılı iletişimlerde kullanılması yanlış olarak kabul edilir. Bu önemli bilgilerden yola çıktığımızda gün çiçeği doğru yazılışı şöyledir: