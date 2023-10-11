Günâşık nasıl yazılır, günâşık yazımı nasıl olmalıdır? Günâşık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok kelimenin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu hatalar düzeltilmedikçe ortaya anlamı bozuk cümleler çıkmaktadır. Günâşık kelimesi de yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan sözcüklerden biridir. Bu yüzden günâşık yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak oldukça önemlidir. Kelimelerin yazımıyla ilgili en doğru bilgileri veren sitelerin başında Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi gelmektedir. Bu site üzerinden sözcüklerin doğru yazılışlarına kolay bir şekilde ulaşılır.

Günâşık nasıl yazılır?

İki kelimenin yan yana gelerek yeni bir sözcük meydana getirmesi birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Günâşık kelimesi de bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Bu sözcüğün ilk kelimesi gün Türkçe kökene sahipken, ikinci sözcüğü olan âşık kelimesi ise Arapça kökene sahiptir. Kelimelerin yazımıyla alakalı herhangi bir soru işareti oluştuğunda Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinden faydalanılması önemlidir. Ayrıca bu siteye giriş yapıldığında sözcüklerin nasıl telaffuz edildiği bilgisine de ulaşılmaktadır. Bununla birlikte ne anlama geldiğini de öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda günâşık TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Papatyagiller ailesine mensup olan çekirdekleriyle yağı için yetiştirilen sarı renge sahip çiçekleri olan bir bitki çeşidi. Günebakan, ayçiçeği.

Günâşık ayrı mı yazılır?

Günâşık kelimesi ayçiçeği olarak bilinen bir bitki türünü ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Ayçiçeği manasına gelen bu kelime pek çok yerde karşımıza “gün âşık” şeklinde çıkmaktadır. Bu durumda ister istemez akıllara günâşık bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı sorusu gelmektedir. Türk Dil Kurumunun online hizmet sunan yazım kılavuzu sitesine baktığımızda bu kelimenin “günâşık” şeklinde yani bitişik olarak yazıldığını görmekteyiz. Bu sözcüğün ayrı olarak yazılması, yazım kuralları açısından doğru kabul edilmemektedir. Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda günâşık doğru yazılışı şöyledir: