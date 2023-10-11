EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Günâşık nasıl yazılır, günâşık yazımı nasıl olmalıdır? Günâşık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günâşık nasıl yazılır, günâşık yazımı nasıl olmalıdır? Günâşık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

06.10.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizi gerek yazarken gerekse konuşurken doğru bir şekilde kullanmamız oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden öncelikli olarak dil bilgisi konuları içerisinde yer alan yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Yazım kurallarına göre bazı sözcüklerin bitişik, bazı kelimelerin ise ayrı yazılması gerektiği kuralı mevcuttur. Bu kurallar dikkate alınmadığında günâşık gibi bazı sözcüklerin yazımında sıklıkla hata yapılmaktadır. Peki, günâşık yazımı nasıl olmalıdır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok kelimenin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu hatalar düzeltilmedikçe ortaya anlamı bozuk cümleler çıkmaktadır. Günâşık kelimesi de yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan sözcüklerden biridir. Bu yüzden günâşık yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak oldukça önemlidir. Kelimelerin yazımıyla ilgili en doğru bilgileri veren sitelerin başında Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi gelmektedir. Bu site üzerinden sözcüklerin doğru yazılışlarına kolay bir şekilde ulaşılır.

Gün ışığı nasıl yazılır? Gün ışığı nasıl yazılır?

Günâşık nasıl yazılır?

İki kelimenin yan yana gelerek yeni bir sözcük meydana getirmesi birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Günâşık kelimesi de bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Bu sözcüğün ilk kelimesi gün Türkçe kökene sahipken, ikinci sözcüğü olan âşık kelimesi ise Arapça kökene sahiptir. Kelimelerin yazımıyla alakalı herhangi bir soru işareti oluştuğunda Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinden faydalanılması önemlidir. Ayrıca bu siteye giriş yapıldığında sözcüklerin nasıl telaffuz edildiği bilgisine de ulaşılmaktadır. Bununla birlikte ne anlama geldiğini de öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda günâşık TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim) Papatyagiller ailesine mensup olan çekirdekleriyle yağı için yetiştirilen sarı renge sahip çiçekleri olan bir bitki çeşidi. Günebakan, ayçiçeği.
Bir ağızdan nasıl yazılır? Bir ağızdan nasıl yazılır?

Günâşık ayrı mı yazılır?

Günâşık kelimesi ayçiçeği olarak bilinen bir bitki türünü ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Ayçiçeği manasına gelen bu kelime pek çok yerde karşımıza “gün âşık” şeklinde çıkmaktadır. Bu durumda ister istemez akıllara günâşık bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı sorusu gelmektedir. Türk Dil Kurumunun online hizmet sunan yazım kılavuzu sitesine baktığımızda bu kelimenin “günâşık” şeklinde yani bitişik olarak yazıldığını görmekteyiz. Bu sözcüğün ayrı olarak yazılması, yazım kuralları açısından doğru kabul edilmemektedir. Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda günâşık doğru yazılışı şöyledir:

  • Günâşık (doğru kullanım)
  • Gün âşık (yanlış kullanım)
Bir kere nasıl yazılır? Bir kere nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!
'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.