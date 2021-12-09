Altın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerine bir yenisi daha eklendi! Karşınızda kakaolu sultan sarması tarifi...

Hem hafif hem de pratik bir tatlı arayanlara özel kakaolu saray sarması evlerimizde son derece kolay bir şekilde bulunan malzemelerden oluşuyor. Şeker, un, süt, kakao, tereyağ gibi oldukça basit malzemelerin harmanlanmasıyla elde edilen, şekliyle de büyüleyen bu kakaolu lezzetin tarifine birlikte bakalım...
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 çorba kaşığı tereyağ
1 paket vanilya
4 çorba kaşığı kakao
İÇ DOLGUSU İÇİN
1 paket sade krem şanti
DIŞI İÇİN
HAZIRLANIŞI
Orta boy bir tencere içerisine süt, şeker ve kakaoyu alın.
Çırpıcı tel yardımıyla iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra karışımı orta ateşe alın ve karıştırmaya devam edin.
Şekerin eridiğinden emin olduktan sonra karışıma 1 su bardağı unu ekleyin.
Ocağı en kısık seviyeye getirin ve karıştırmaya devam edin.
Muhallebi kıvamı elde ettikten sonra 1-2 dakika kadar kaynatın.
Tencereyi kenara alın ve muhallebinin içerisine vanilya ile tereyağını ekleyin.
Büyük bir cam kase ya da fırın tepsisi içerisine 2 su bardağı Hindistan cevizini eşit şekilde yayın.
Hazırlanan kakaolu muhallebiyi Hindistan cevizi serili tepsinin üzerine dökün.
Muhallebinin olduğu tepsiyi buzdolabına kaldırın ve 2 saat boyunca dinlenmeye bırakın.
Dinlenme esnasında krem şantiyi hazırlayın. 1 paket toz krem şanti ile 1 çay bardağı soğuk sütü mikser yardımı ile 5 dakika kadar çırpın.
Ardından soğuması için buzdolabına kaldırın.
İki saatin sonunda dolaptan çıkardığınız muhallebinin üzerine hazırlanan krem şantiyi dökün ve spatula yardımı ile tepsinin tamamına yayın.
Biraz daha donması için tepsiyi buzdolabına alın.
Bir süre bekledikten sonra tepsiyi tezgahınızın üzerine alın ve bıçak yardımıyla 8 eşit parçaya bölün.
Spatuladan destek alarak alttan üste doğru rulolar elde edin.
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