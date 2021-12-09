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Altın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerine bir yenisi daha eklendi! Karşınızda kakaolu sultan sarması tarifi...

09.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş çayının klasik lezzetlerinden sıkılıp yepyeni tariflerle misafirlere farklı bir görsel şölen yaşatmak isteyenler için tatlı mı tatlı, lokum gibi bir tarifle karşınızdayız! İçinin yumuşacık muhallebisi, dışının bol Hindistan ceviziyle yemelere doyamayacağınız, tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir lezzet: Kakaolu Sultan Sarması

Altın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerine bir yenisi daha eklendi! Karşınızda kakaolu sultan sarması tarifi...

Hem hafif hem de pratik bir tatlı arayanlara özel kakaolu saray sarması evlerimizde son derece kolay bir şekilde bulunan malzemelerden oluşuyor. Şeker, un, süt, kakao, tereyağ gibi oldukça basit malzemelerin harmanlanmasıyla elde edilen, şekliyle de büyüleyen bu kakaolu lezzetin tarifine birlikte bakalım...

KAKAOLU SULTAN SARMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı un

  • 1 çorba kaşığı tereyağ

  • 1 paket vanilya

  • 4 çorba kaşığı kakao

  • 5 su bardağı süt

İÇ DOLGUSU İÇİN

  • 1 paket sade krem şanti

  • 1 çay bardağı soğuk süt

DIŞI İÇİN

  • 2 su bardağı Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Orta boy bir tencere içerisine süt, şeker ve kakaoyu alın.

  • Çırpıcı tel yardımıyla iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra karışımı orta ateşe alın ve karıştırmaya devam edin.

  • Şekerin eridiğinden emin olduktan sonra karışıma 1 su bardağı unu ekleyin.

  • Ocağı en kısık seviyeye getirin ve karıştırmaya devam edin.

  • Muhallebi kıvamı elde ettikten sonra 1-2 dakika kadar kaynatın.

  • Tencereyi kenara alın ve muhallebinin içerisine vanilya ile tereyağını ekleyin.

  • Büyük bir cam kase ya da fırın tepsisi içerisine 2 su bardağı Hindistan cevizini eşit şekilde yayın.

  • Hazırlanan kakaolu muhallebiyi Hindistan cevizi serili tepsinin üzerine dökün.

  • Muhallebinin olduğu tepsiyi buzdolabına kaldırın ve 2 saat boyunca dinlenmeye bırakın.

  • Dinlenme esnasında krem şantiyi hazırlayın. 1 paket toz krem şanti ile 1 çay bardağı soğuk sütü mikser yardımı ile 5 dakika kadar çırpın.

  • Ardından soğuması için buzdolabına kaldırın.

  • İki saatin sonunda dolaptan çıkardığınız muhallebinin üzerine hazırlanan krem şantiyi dökün ve spatula yardımı ile tepsinin tamamına yayın.

  • Biraz daha donması için tepsiyi buzdolabına alın.

  • Bir süre bekledikten sonra tepsiyi tezgahınızın üzerine alın ve bıçak yardımıyla 8 eşit parçaya bölün.

  • Spatuladan destek alarak alttan üste doğru rulolar elde edin.

  • Ardından servis tabaklarına alarak ikram edin.
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