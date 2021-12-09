Altın günlerinin vazgeçilmez lezzetlerine bir yenisi daha eklendi! Karşınızda kakaolu sultan sarması tarifi...

Hem hafif hem de pratik bir tatlı arayanlara özel kakaolu saray sarması evlerimizde son derece kolay bir şekilde bulunan malzemelerden oluşuyor. Şeker, un, süt, kakao, tereyağ gibi oldukça basit malzemelerin harmanlanmasıyla elde edilen, şekliyle de büyüleyen bu kakaolu lezzetin tarifine birlikte bakalım...

KAKAOLU SULTAN SARMASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı tereyağ

1 paket vanilya

4 çorba kaşığı kakao

5 su bardağı süt

İÇ DOLGUSU İÇİN

1 paket sade krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

DIŞI İÇİN

2 su bardağı Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI