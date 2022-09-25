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GÜNCELELME - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

25.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELELME - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. (18) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık cami

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