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GÜNCELEME - Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan

RİZE HABERLERİ  | 23.11.2020 22:49 | Son Güncelleme

Ulaşıma kapanan yol, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı YOLUN ULAŞIMA AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

RİZE (AA) - Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Kara yolunun 5'inci kilometresi Yamaçdere-Çıraklar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle yolda seyir halindeki 34 ZU 1097 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından temizlik çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

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