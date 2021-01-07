GÜNCELLEME 1- Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuyu öldüren iki kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Aralık 2020'de kuyumcuda soygun girişimi ve iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 112 ayrı iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait 260 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan çalışmada şüphelilerin B.G. (18) ve M.E. (24) olduğu tespit edildi.

Zanlılar, merkez Yenişehir ve Bağlar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 farklı ikamette yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca, 6 av tüfeği fişeği, olay sırasında şüphelilerin taşıdığı sırt çantası ve giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.