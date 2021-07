GÜNCELLEME 2 - Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

- "Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil"

Vali Elban, yeniden Aladağ'daki yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmalarını inceledi.

Yangının saat 03.00 civarında başladığını hatırlatan Elban, gece bölgeye gittiğinde rüzgarın da hızıyla alevlerin yayıldığını gördüğünü söyledi.

Tedbiren boşaltılan mahallelerle ilgili de bilgi veren Elban, şöyle devam etti:

"Yangın bölgesinde 3 tane mahalleyi boşalttık. Burada da evlerimizde hasar var, hayvanlarımızda zarar olan, telef olan hayvanlarımız var, ahırlarımızda yananlarımız var. Allah'a şükür tek tesellimiz burada da bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Burada da müdahalemiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Zaten hemen barajın dibindeyiz hem havadan yangın söndürme helikopteri, uçakları hem de karada arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın hepsinden arazözler, iş makineleri de getirdik. Dolayısıyla burada yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyeceğiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda da değil, çok şükür."

Elban, gazetecilerin yangınlarla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil. Çok yönlü konuyu araştırıyoruz. Değişik ihtimaller var, en yüksek ihtimal elektrik kontağından. Elektrik tellerinin kopma ihtimali daha kuvvetli gözüküyor ancak şu an için kesin bir bulgu ya da değerlendirme yok. Şu an tek odaklandığımız şey yangının söndürülmesi. O söndürüldükten sonra muhtemelen yapılan çalışmalarda rapora bağlanıp kesin sonuç ortaya çıkar." şeklinde yanıt verdi.

- Kozan'daki yangın devam ediyor

Adana'da dün 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20'sinin gün içerisinde söndürüldüğünü belirten Elban, şunları kaydetti:

"Ancak dün 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangınımız devam ediyor çünkü 70 kilometrenin üzerinde bir süratle esen rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar. O hem yangının hızlı yayılmasını sağlıyor hem dengesiz yayılıyor hem de öbür tarafta da araziyi kurutuyor, nemi dağıtıyor. Dolayısıyla yangının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Orada 7 köyümüz risk altındaydı. Köylerin tamamını gece biliyorsunuz tahliye ettik, şu an için bir can riski gözükmüyor. Kısmen evlerimizde zarar var ancak yangın belli bir aşamada kontrol altına alındıktan sonra ancak o belli olacak."

- "Çok hızlı şekilde yaraları saracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Aladağ'daki yangın bölgesine giderek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye'nin dün geceden bu yana ağır bir süreç geçirdiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Ciğerlerimiz yanıyor. Şu an 7 ilimizde yangınla mücadele konusunda büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürdürülüyor. Antalya'daki orman yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. İnşallah çok hızlı şekilde yaraları saracağız." dedi.

Sarıeroğlu, Adana'da da dün geceden bu yana iki farklı noktada yangınla mücadele konusunda büyük bir seferberliğin yürütüldüğünü dile getirdi.

Şu an 7 ilde 24 saattir yangınla mücadele konusunda çalışma yürütenlere teşekkürlerini ileten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Başta Tarım ve Orman Bakanı'mız, ilgili bakanlarımız, illerde valiler, ilgili tüm birimler bir koordinasyonla bu çalışmaları yürütüyorlar. Aladağ'da ve Kozan yangınlarında araç gereç konusunda büyük bir imkanla çalışmaları yürüttük. Bir uçağımız ve 3 helikopterimizle yine sahada 300'e yakın personelimizle ve çok sayıda arazözle çalışmaları sürdürdük. Allah'a çok şükür şehrimizde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Herhangi bir riske karşı biz erkenden tedbirlerimizi alıp köylerimizi boşalttık, bu bağlamda Allah'a çok şükür çok ağır hasar görmesine rağmen mahallelerimizde herhangi bir can kaybımız olmadı. Herkese geçmiş olsun diyorum. Bu süreçte emek verenlere başta Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Yaraları sarmak, mal kayıplarını gidermek için devletimiz tüm imkanları seferber edecek. Bu bağlamdda Aladağ'da, Kozan'da evlerimiz, ahırlarımız, vatandaşlarımızın can yoldaşı hayvanlarımızdan kayıplar var. Bunları telafisi konusunda inşallah hasar tespitleri en kısa sürede yapılıp telafisi devletimiz tarafından yapılacak. Aynı anda 7 ilimizde büyük bir afet yaşıyoruz. Devletimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi. İnşallah hepsinin üstesinden hep birlikte geleceğiz."