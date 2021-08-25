GÜNCELLEME 2 - Adana'da özel güvenlik görevlisinin sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi kamerada

Adana'da bir sitenin güvenlik görevlisinin sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde buldu.

Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelendi.

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K'nin işine son verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K'yi gözaltına aldı.

Yaralı köpek, bölgeye çağırılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Öte yandan, M.E.K'nin kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp sokaktaki köpeğin üzerine dökmesi, köpeğin de hızla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

- "Son derece canice bir hareket"

Site sakinlerinden Sinan Kültür, olay anında evdeyken köpek sesi duyduğunu ve dışarı çıktığını söyledi.

Güvenlik görevlisine ne olduğunu sorduğunda, çelişkili cevaplar alınca şüphelendiğini ifade eden Kültür, "Köpeklerin sürekli dinlendiği ağacın altında bir yer var. Orda bir su birikintisi ve yanında bir çaydanlık gördüm. Bir sıcak su dökülme ihtimalini düşündüm. Yönetime aksettirdik olayı. Görüntüleri incelediler. Maalesef köpeğin kaynar bir suyla yakıldığını tespit ettiler." dedi.

Kültür, sitede hayvanseverler olduğunu belirterek, "3 köpeğimiz var. Hiç kimseye zararları yok. Biz onlara bakıyoruz. Kulübelerde kalıyorlar. Böyle bir olaya hiçbir şeyin sebep olmaması lazım. Son derece canice bir hareket." diye konuştu.

Canan Deniz Günay da yaralı köpeğe ilaç vermek istediklerini ancak yanına yaklaşmakta zorlandıklarını anlatarak, "İlaçları sürmemiz gerekiyor ama şu an insanları tehdit olarak algıladığı için bizleri yanına çok zor yaklaştırıyor, hırçınlaşıyor. Çünkü hepimizden çok korkuyor, ürküyor. Yavaş yavaş konuşa konuşa yaklaşmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş yaklaşarak sevgi diliyle bu travmayı atlatmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

