YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME 2 - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCELLEME 2 - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 01.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Zanlıların, Suriye'de terör örgütünün eylemlerinde bulunduğu ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlendi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye uyruklu 5 şüphelinin kaldığı yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

- DEAŞ şüphelileri çiftlik evinde yakalandı

Bu kapsamda bir çiftliğe baskın düzenleyen özel harekat polisleri, bahçe kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Ardından çiftlik içerisindeki bir eve ve depoya çevre güvenliğini alarak uzun namlulu silahlarla giriş yapan ekipler, arama yaptı.

Ekiplerin çiftlikteki aramaları sırasında bazı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polisin 4 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, av tüfeği ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, Suriye'de terör örgütünün eylemlerinde bulunduğu ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Bir firari şüpheli aranıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Akşam Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Nadir Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da belediyelerde işten çıkarmalar protesto edildi

Adana'da belediyelerde işten çıkarmalar protesto edildi

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.