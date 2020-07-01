GÜNCELLEME 2 - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Suriye uyruklu 5 şüphelinin kaldığı yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

- DEAŞ şüphelileri çiftlik evinde yakalandı

Bu kapsamda bir çiftliğe baskın düzenleyen özel harekat polisleri, bahçe kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Ardından çiftlik içerisindeki bir eve ve depoya çevre güvenliğini alarak uzun namlulu silahlarla giriş yapan ekipler, arama yaptı.

Ekiplerin çiftlikteki aramaları sırasında bazı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polisin 4 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, av tüfeği ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, Suriye'de terör örgütünün eylemlerinde bulunduğu ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Bir firari şüpheli aranıyor.

