Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen Tut ilçesine bağlı Boyundere köyü yakınlarda, Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı arama çalışması sırasında bir kadın cesedine ulaşıldı.

Su ve balçığın bulunduğu yerden çıkarılan cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandı.

Arama yapılan alanda iş makineleri yardımıyla kanalın duvarları kırılarak su tahliye ediliyor. AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin ise su içerisindeki arama çalışmaları sürüyor.

Fatma Tekdal'ın yakınlarının, cesetle ilgili teşhiste bulunduğu ancak kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Boyundere köyü yakınlarında bir kadın cesedi bulunduğunu belirterek, "Ailenin (Tekdal ailesi) teşhisinden sonra kimlik bilgileri belirlenecektir. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve aralıksız devam edecek." dedi.

Özkan, arama çalışmalarını 6 gündür konteynerin kaydığı yerden itibaren 4 sektör içerisinde devam ettiklerini söyledi.

Arama yapılan yerlerden bir tanesinin de Boyundere köyü altındaki HES kanalı olduğunu anlatan Özkan, şunları söyledi:

"Kanalın içindeki su fazla olduğundan başından beri orada yanlardan kanalı açmak suretiyle boşaltma çalışması yapıyoruz. Kanaldaki su düşünce daha görünür olduğu için dalgıç ekiplerimiz tekrar alana girdiler. Daha önce girdikleri ve su bulanık olduğu için sonuç alamadık. Fakat bugün girdiklerinde bir kişiye ulaştılar, orada emniyetin, jandarmanın, AFAD'ın, Kara Kuvvetleri'nin çalışan dalgıç ekipleri var. Biz diğer sektörlerde aynı şekilde her yerde olabileceğini değerlendirerek arama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geride kalan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal kızımızı da inşallah yakın zamanda bulur sonuç alırız."

Özkan, 150 iş makinesi yardımıyla çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini belirtti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılmış, kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

