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GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

30.04.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı, tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı'nda iki grup arasında para meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu A.R, yanında taşıdığı bıçakla Cavit Amiri ile Ali Aqu Barati'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cavit Amiri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.R, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

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cinayet Afyonkarahisar

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