GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçlerince bölgede aranan zanlı Süleyman K, gece saatlerinde astsubay oğlunun ikna etmesiyle Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri de zanlıyı ifade işlemleri için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Buradaki işlemlerinin ardından zanlı, Afyonkarahisar Adliyesine sevk edildi.

Gazetecilerin "Cinayeti niçin işlediniz?" sorusunda Süleyman K, "Alnımın yazısıymış."diye cevap verdi. Adliye önündeki oğlu da Süleyman K'ye "Başını kaldır baba." diye seslendi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ile "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Süleyman K'nin emniyetteki ifadesinde, cinayet ve yaralama olaylarını namusu için yaptığını beyan ettiği öğrenildi.

Bu arada, morgda otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan A'nın cenazesinin Çobanlar ilçesindeki mezarlığa defnedildiği öğrenildi.

Işıklar beldesindeki köfteci dükkanında yaralanan Z.K. ile B.B'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

- Olay

Süleyman K, dün Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulunun önünde hizmetli olarak çalışan Ramazan A'yı tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından Işıklar beldesindeki Hürriyet Mahallesi'ne, eşinin çalıştırdığı köfteci dükkanına giderek, burada aynı tabancayla karısı Z.K. ile B.B'yi yaralamıştı.

Z.K. ile B.B, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmış, Süleyman K. ise kaçmıştı.

