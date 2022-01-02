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GÜNCELLEME 2 - Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı

02.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Masatlı: - "Üzücü bir olay yaşadık, Batman Petrolspor Baş Antrenörü İbrahim Halil Kay'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diliyorum" DETAYLAR VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Amasya'da Batman Petrolspor Kulübü kafilesini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat Kızılkurt yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrildi.

Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada güreş antrenörü İbrahim Halil Kay yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören sporcuları ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay yaşadık, Batman Petrolspor Baş Antrenörü İbrahim Halil Kay'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diliyorum. Diğer 16 vatandaşımızın hastanede tedavileri sürmektedir. Önemli bir durumu olan yaralımız bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarımız gerekli tedavileri sürdürüyor, inşallah hepsini sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu, eski milli güreşçi Mahmut Demir de hastanedeki yaralı sporcuları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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