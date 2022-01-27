GÜNCELLEME -2 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde silahla vurularak öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'ye götürüldüğü öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübünde yöneticilik yapmıştı.

