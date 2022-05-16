GÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikada çıkarak tesisin tamamına yayılan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tesisin üretim alanının tamamına yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre yandaki bir tesise sıçradığını düşündüklerini ancak alevlerin yayılmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Canbolat, şöyle konuştu:

"Fabrika çalışanlarının ifadesi kapsamında söylüyorum, asma tavan arasındaki elektrik kaynaklı yangının çıktığı ifade ediliyor. Daha sonra tabii ki itfaiye değerlendirmeler yapacak. Gördüğünüz gibi büyük bir yangın var. Sadece bu fabrikada devam ediyor. Şükürler olsun ki herhangi bir yaralı ve can kaybı yok şu an. Fabrikanın yöneticilerinin söylediği de bu. Dumandan etkilenen 3 çalışan var. Onlar da hastaneye sevk edildi. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bölgeye UMKE, AFAD ve bütün itfaiye ekiplerimiz gönderildi. Şu an müdahale ediliyor. En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışacağız. "

Canbolat, fabrikanın 95 çalışanı olduğunu belirterek "İçeride kimyasallar var. Onunla ilgili de müdahaleler yapılıyor. Bütün imkanları seferber ettik. Allah beterinden korusun. Şu an için sevindirici olan şey bir can kaybının olmaması." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 35 itfaiye aracı ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleriyle alevlere müdahale edildiğini dile getirdi.

Aktaş, yangının sıçramasının engellendiğini kaydetti.

