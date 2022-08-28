YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

28.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISININ 5'E YÜKSELMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocakestane mevkisinde, Kenan Yiğit (47) idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Fatih Kalemiş (54) ve Mustafa Kemal Girgin (53) yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bursa'da tur otobüsü kaza yaptıGÜNCELLEME - Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı
Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldüSamsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü
Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulunduMersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bursa Domaniç İnegöl kaza ölü otobüs yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:10
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:14
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.