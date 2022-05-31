GÜNCELLEME 2 - CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için geldiği Silivri Cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

Adliyeye "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Gezi direnişi kutlu olsun." diyerek giren Kaftancıoğlu, avukatlarıyla infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kaftancıoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından partililer de adliyeden ayrıldı.

Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi, destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için geldiği Silivri Cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında saat 18.00 sıralarında tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi önünde bekleyen partililere seslenen Kaftancıoğlu, çalışmalarına devam edeceğini belirterek "Fikri inancı, kimliği, mesleği ne olursa olsun iyi insanlar için, kötü sisteme mahkum edilen tüm insanlar için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın görülecek davasına da değinen Kaftancıoğlu, hep birlikte orada olacaklarını ifade ederek "Uzun lafın kısası terleyeceğiz, yorulacağız. İnanıyorum ki adalete inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir, o da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki yol arkadaşlarımızsınız. İyi ki CHP bizi buluşturmuş." diye konuştu.

- Yargıtayın onama kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.

Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

- Cezaların bir kısmı bozulmuştu

Daire, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını ise bozmuştu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, "terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Kararda ayrıca muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.

