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GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

27.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Muhtardan su sorununu çözmeye giden 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı ihbarı aldık. Büyükşehir Belediyesi, AFAD, jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettik" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada düşen çığın altında kaldığı ihbar edilen iki kişinin kurtarılması için tüm ekipler seferber edildi.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine, Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düştüğünü söyledi.

Mahalle muhtarının mezrada çığ düştüğü bilgisi verdiğini anlatan Memiş, "Muhtardan su sorununu çözmeye giden 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı ihbarı aldık. Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettik." ifadesini kullandı.

Memiş, olayın yeni olduğunu belirterek, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını kaydetti.

- AFAD açıklaması

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ilçede saat 15.00 sıralarında çığ meydana geldiği hatırlatıldı.

Ekiplerin olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vali Memiş, gelişmeleri yerinden takip etmek üzere olay yerine hareket etti.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir ise kar ve tipi etkili olan bölgeye ulaşımın zor olduğunu söyledi.

- Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki kişinin üzerine tepeden kopan kar kütlesinin düştüğü kaydedildi.

İhbar üzerine ekiplerin çığ bölgesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, belediye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ile snowtrack araçlarımız bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

- Dik yamaçlarda çığ riskine dikkat

Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çığ riskine işaret edildi.

Açıklamada, bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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