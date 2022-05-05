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  4. GÜNCELLEME - 2 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - 2 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

05.05.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asiye Atalay'ın cenazesi Sultangazi'de toprağa verildi - Anne Rahşan Atalay: - "İlkokuldan beri takıntılıydı, bırakmadı peşini. Kızım başkasıyla evlenecekti, konuştuğu çocukla beni tanıştırdı. Bu yüzden böyle bir şey yaptı. Onu Allah'a havale ediyorum'' CENAZE TÖRENİ VE ANNENİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla öldürülen Asiye Atalay'ın cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ümit K, kendisinden ayrılma isteğini kabul etmeyip saplantı haline getirdiği öne sürülen Asiye Atalay'ın (19) sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti.

Şüpheli Ümit K, tartıştığı ve tehdit ettiği Atalay'a silahla ateş ederek kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, başından silahla vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Şüpheli Ümit K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Arnavutköy'de, olayda kullandığı silahla yakalandı.

Hakkında 4 ayrı suçtan toplam 16 kayıt bulunan Ümit K, emniyete götürüldü.

- Cenaze toprağa verildi

Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan genç kızın cenazesi, Esenler Atışalanı Cabir Bin Abdullah Camisi’ne götürüldü. Asiye Atalay'ın tabutunun üzerine duvak koyuldu.

Gözyaşı dökerek gazetecilere açıklama yapan anne Rahşan Atalay, zanlının kızını uzun zamandır rahatsız ettiğini belirterek, "İlkokuldan beri takıntılıydı, bırakmadı peşini. Zanlıyla çok konuştum, yalvardım. Tehdit de ettim, şikayetçi de oldum. İki yıl içeride yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar. Kızım başkasıyla evlenecekti, konuştuğu çocukla beni tanıştırdı. Bu yüzden böyle bir şey yaptı. Onu Allah'a havale ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Rahşan Atalay, Allah'ın kimseye böyle bir acı yaşatmamasını dileyerek, "Bir kere önüme çıkarsınlar, sadece yüzüne tüküreyim, başka hiçbir şey istemiyorum." dedi.

Kızının matbaada grafik tasarım üzerine çalıştığını anlatan acılı anne, "O gün çalışmıyordu, arkadaşıyla yemeğe gitmişti. Aradı beni, 'yemekteyiz' dedi. Saat 11.30’du, sonra 12'de diğer arkadaşının yanına geçmişti. Kızım, deseydin oraya gelirdim dedim. Telefon çok az çekiyordu. Duyamadım ki ne demek istedi. Sadece 'Tamam anne, biz başkasına geçtik, geliyoruz.' dedi. Yirmi suç kaydı varmış, buna rağmen dışarıda. Pandemiden dolayı dışarı çıkarmışlar. Ve kızım doğum gününde katledildi." ifadelerini kullandı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Asiye Atalay’ın ailesi ve yakınları katıldı. Kızının tabutunun başında ağlayan ve ayakta durmakta zorluk çeken anne Rahşan Atalay’a yakınları destek oldu.

Genç kızın cenazesi, Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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