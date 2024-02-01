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"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü

AA AA
01.02.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan ve Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi.

Polisin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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