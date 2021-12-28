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  4. GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk uyandırıldı

GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk uyandırıldı

28.12.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doku naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti" - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: - "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı" ÇOCUĞUN UYANDIRILMASI VE BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyandırıldığı ve solunum cihazından ayrıldığı bildirildi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği ve operasyon sonrası uyutulan minik Asiye, uyandırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor.

Anne Zeynep Ateş'in, uyandırılan kızını gördüğü, Asiye'nin annesinin elini tutarak tepki verdiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

- "Yoğun bakımda takibi devam ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacak." ifadesini kullandı.

- "Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

- Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

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