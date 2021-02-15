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GÜNCELLEME 2 - Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

15.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 12 Şubat Cuma günü gözaltına alınan, aralarında İkra Nur'un akrabalarının da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden S.T. (14) ve A.Ç. (20) ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan sorgulamada İ.T'nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T'nin, İ.T'nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca S.T'nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T'nin cesedini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T'nin 'kasten öldürme' suçundan, şüpheli A.Ç'nin 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir."

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

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