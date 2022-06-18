GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da emniyete ait depoda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te, emniyete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak veya sahte ürünlerin tutulduğu depoda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir binaya da sıçradı. Görgü tanıkları zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde tekrar trafiğe açıldı.

Bu arada, aynı depoda 20 Nisan 2021'de çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

- Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, saat 16.30 sıralarında, operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarının muhafaza edildiği Fatih Kumkapı mevkisindeki deponun bahçe kısmında çıkan yangınla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Kaçak alkol ürünlerinin sıcak hava nedeniyle kendiliğinden tutuşması ve rüzgarla birlikte etkisini artırması neticesinde çıktığı belirlenen yangının, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangın sonucunda kaçak alkol ürünlerinin zayi olduğunun tespit edildiği, olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

