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İzmir'de sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

AA AA
22.01.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Yıldız Caddesi'nde yürüyen Medet Ferhan Şengün (33) ile yanından geçen A.B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y, bıçakla Şengün'ü yaralayıp uzaklaştı.

Göğsünden bıçaklanan Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ailesinin, Şengün hakkında yaklaşık 10 gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.B.Y'yi yakaladı. "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunan şüphelinin, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüpheli A.B.Y'nin, elindeki bıçakla Şengün'ü kovalarken yere düşmesi, ikili arasında arbede yaşanması yer alıyor. Kayıtlarda Şengün'ün uzaklaştığı ve şüphelinin kalktıktan sonra yere düşürdüğü nesneyi aldığı görülüyor.

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