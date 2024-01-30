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  4. İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü

AA AA
30.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını ifade eden Budan, teknedeki Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Dikili Devlet Hastanesine sevk edilenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da Salihleraltı mevkisinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bölgede gazetecilere açıklamada yapan Elban, ekiplerin ihbardan sonra 12-13 dakika içinde olay yerine intikal ettiğini, 5 kişiyi denizden kurtardıklarını, 3 kişinin ise müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Balıkçılardan 2'sini arama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Elban, "Arkadaşların değerlendirmesi batmış olan teknede bir yere sıkışmış olabilecekleri yönünde. Teknenin yeri tam olarak tespit edilemedi. Mevkisi biliniyor. Hava şartları endişe ettiğimiz kadar kötü değil. Kısa sürede tekneye ulaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Teknenin sahilden yaklaşık 5 kilometre açıkta battığını, bölgedeki derinliğin 30 metre civarında olduğunu anlatan Vali Elban, İstanbul'a kayıtlı trol tipi teknenin bu sezon Dikili civarında balık avcılığı yaptığını ve teknedekilerin profesyonel balıkçı olduklarını kaydetti.

Teknenin hava şartlarına bağlı olarak battığını tahmin ettiklerini belirten Elban, "Tekneye ulaşılmadan ve yaralıların ifadeleri netleşmeden bir şey söylemek zor. Avlanma ve hava şartlarından olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada ise Dikili açıklarında, içinde 10 kişi bulunan "Oğuz İrgit" isimli balıkçı teknesinden haber alınamadığı bilgisi üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ve 1 dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu teknede bulunanlardan 5'inin sağ ve bilinci açık olarak bota alındığı, bilinci kapalı olarak alınan 3 kişinin ise ambulansta yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Dikili tekne

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