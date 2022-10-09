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  4. GÜNCELLEME 2- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME 2- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

09.10.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi" VALİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de, binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

Yanan binadan yaralı çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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