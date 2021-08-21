GÜNCELLEME 2 - Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı ve Ortalar köyünde su baskını meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aynalı ve Ortalar köylerinde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aynalı'da evlerin önünde biriken suları iş makineleriyle tahliye etti.

Evlerinde ve çatılarında mahsur kalan 9 vatandaşın kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Mahsur kalan diğer 8 kişi de ekiplerin yardımıyla bulundukları yerlerden güvenli alanlara alındı.

İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 7, Ortalar köyünde ise 4 ev ve eklentilerinde sel nedeniyle maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

- Arıcılar kurtarıldı

Susuz Kaymakamı Hamza İnam ve AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, Aynalı ve Ortalar köylerinde incelemelerde bulundu.

Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede mahsur kalan 2 arıcı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sel nedeniyle kapanan grup köy yolları da yeniden ulaşıma açıldı.

AFAD İl Müdürü Ayğan, yaptığı açıklamada, Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde ani sağanak nedeniyle köylerde sel baskını olduğunu söyledi.

Kurumların selin yaşandığı bölgeye seferber edildiğini anlatan Ayğan, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 evde ve 7 ahırda su bulunuyor. 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan yollar hızlı bir şekilde açılıyor. Çalışmalarımız gece boyunca devam edecek yarın sabah hasar tespit çalışmasını yapacağız, iyileştirme anlamında yardımlar vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Olayın tamamı kontrol altına alınmış durumda, iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan vatandaşlarımız zarar görmeden sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Bunlardan biri, sağlık ekiplerine teslim edildi, ilk müdahalesi yapıldı şu anda olumsuz bir durum yok."

Ekipler sel nedeniyle, kara yolunu kapatan taş ve çamurun temizlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.

