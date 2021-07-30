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  4. GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

30.07.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Obrucak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale etti.

Yangın, çıktığı alanın yakınında bulunan buğday tarlalarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın alanına gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlı şekilde olay yerine hareket ettiğini söyledi.

Yangını kontrol altına almak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Partal, ilçedeki bütün ekipleri seferber ettiklerini bildirdi.

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