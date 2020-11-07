YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da köyde yangın

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da köyde yangın

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.11.2020 04:56 | Son Güncelleme

Köydeki 10 ev ve camiye sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu: - "Sizler de biliyorsunuz bir yangında anılar da yanıyor. Çocukların resimleri yanıyor. Geri döndürülemeyecek bir çok şey yanıyor" EVİ YANAN VATANDAŞIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Ekipler, evlerin büyük ölçüde zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır AA muhabirine yangının akşam 22.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini belirten Çakır, "Kısa sürede yangın diğer evlere sıçradı orman ve itfaiye gibi söndürme ekipmanlarımız, buraya intikal edene kadar maalesef 10 ev ve caminin çatısına sıçradı. Şu an itibariyle 10 evimiz tamamen yandı. Camimizin çatısı yandı." dedi.

En büyük tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yanan evlerden 5 tanesi boştu. 5 tanesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şu an herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yarın sabah itibariyle hem hayvanları hem de kendilerine yeni konutlar yapana kadar kullanacakları uygun alanları planladık. Kullanılmayan kamu binalarını tahsis ettik. Okulumuzu ve camimizi de belli bir süre tahsis edeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Çakır, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu ise ilk gördüklerinde yangının ufak olduğunu söyledi.

Köy halkının yangına birlikte müdahale ettiğini belirten Kadiroğlu, "Köy havuzunun suyuyla kendi çabamızla yangına müdahale ettik. Önce kontrol altına aldık ama havuzun suyu bittikten sonra kontrolden çıktı. İtfaiye geç geldi. Erken bir müdahale olsaydı bu evler yanmazdı." diye konuştu.

- "Anılarımız yandı"

Üzgün olduklarını ifade eden Kadiroğlu, "Can kaybımız şükürler olsun yok. Yanan traktör falan da yok. Sizler de biliyorsunuz bir yangında anılar da yanıyor. Çocukların resimleri yanıyor. Geri döndürülemeyecek bir çok şey yanıyor. Maddiyatımızdan önemlisi maneviyatımız yandı. Bu yangın gece saatlerinde olsaydı belki de burada AFAD şu anda ceset arıyordu." ifadelerini kullandı.

Yangında 26 kişinin evsiz kaldığını aktaran Kadiroğlu, "Yangında kim evdeki neyi kurtardı bilmiyoruz. Sabah neyimizin yandığını göreceğiz. Yanan ev sayısı 10 ama 5 kişi yazlık olarak kullanıyordu. Yanan 5 hanede 26 kişi mağduruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sivas göç vermeye devam ediyor
Sivas göç vermeye devam ediyor
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL’lik yatırım
Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL’lik yatırım
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Tokat, 2 yılda zenginleşecek
Tokat, 2 yılda zenginleşecek
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti

Kastamonu Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:34
İkindi
15:15
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Koç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.