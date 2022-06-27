GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İnebolu Kaymakamlığından da vatandaşların, çayın taşması nedeniyle sokağa çıkmamaları, giriş ve birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu, Küre ilçesi yakınlarında heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. İlçeye ulaşım, Abana ve sahil yolu üzerinden sağlanıyor.

Şenpazar-Cide arasında da toprak kaymaları yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu yolda ekipler önlem aldı.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

- Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor.

İlişi köyü azası Hasan Karal, AA muhabirine, geçen yıl 11 Ağustos'ta da sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten Karal, "Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir Allah'ın, yapacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.

Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

