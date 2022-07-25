YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

25.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 14 kişi taburcu edildi ÇELEBİ KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de Çelebi ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 14 kişi taburcu edildi.

Çelebi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Karabucak köyünde içme suyundan etkilendiklerini belirterek sağlık kuruluşlarımıza başvuran aynı aileden 14 vatandaşımızın yapılan ilk tetkiklerinde, rahatsızlıklarının daha önce hazırlanmış ancak uygun saklama koşullarında saklanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklandığı değerlendirilerek tedavilerine başlanılmış ve 14 vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir."

Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıGÜNCELLEME - Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Rasim Özdenören'in cenazesi Eyüp Sultan'a defnedildiRasim Özdenören'in cenazesi Eyüp Sultan'a defnedildi
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme

Kırıkkale Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
12:58
İkindi
16:52
Akşam
20:14
Yatsı
21:51
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey...

Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.