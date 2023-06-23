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Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

23.06.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaklaşık 8 saattir süren yangına müdahale ediyor.

OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme helikopteriyle 5 arazöz de çalışmalara katıldı. Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi sona erdi.

Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopterle yangına müdahale ediliyor." dedi.

"HERHANGİ BİR YARALANMA VE CAN KAYBI ŞU AN YOK"

Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok."

Yangın sonucu yükselen siyah duman etkisini azaltsa da halen kentin bir çok noktasından görülüyor.

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