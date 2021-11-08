YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. GÜNCELLEME 2 - Manisa'da zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi

GÜNCELLEME 2 - Manisa'da zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi

08.11.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖĞRENCİLERİN TABURCU EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi.

İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 76 öğrenci taburcu edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Manisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:59
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Çipiller Eczanesi
Merkez
Dilşen Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.