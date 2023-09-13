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Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

13.09.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.43'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

Yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, çalışmalarla ilgili Kaymakam Fatih Akkaya, İlçe Belediye Başkanı Ali Tulup ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'dan bilgi aldı.

Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.43'te başlayan yangına ilk müdahalenin saat 12.50'de yapıldığını belirterek, "Hızlı bir şekilde ilk müdahale yapıldı. Şu an itibarıyla UMKE, AFAD, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve sağlık ekibimizle birlikte 300 kişilik bir ekibin müdahalesi yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk saatlere göre rüzgar hızını azalttı. Müdahale daha etkili bir şekilde sürüyor, yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade edebiliriz." dedi.

"BİR MAHALLEDE TEDBİR ALINDI"

Yangının herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediğini ifade eden Ünlü, rüzgarın yön değiştirmesi ihtimaline karşı bir mahallede tedbir aldıklarını kaydetti.

Vali Ünlü, şunları kaydetti:

"Karaçam Mahallemizi tedbir amaçlı belli bir alana topladık. Oradaki vatandaşlarımızı da yaklaşık 1 saat bir arada tutacağız, yangının rüzgarın da etkisiyle yön değiştirme ihtimaline karşı. Bir saat daha toplu halde tutacağız, şu an için bir risk görünmüyor. Tamamen tedbir amaçlı bir uygulama bu. Kısa bir süre sonra inşallah daha net ve kesin bir bilgi verebileceğiz. Ancak yangın şu an için kontrol altında, herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Jandarmamız da yangının çıkış görüntüsünü araştırıyor. Bu konuda da hassasiyetli bir şekilde çalışıyorlar. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum."

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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Manisa Soma orman yangını

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