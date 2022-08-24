YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 turist öldü

GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 turist öldü

24.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MUĞLA VALİLİĞİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 turist öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.

Devrilen araç karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetti, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Kazanın, Iraklı turistleri taşıyan cip safari aracının turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Otomobilin sürücüsü A.K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini belirtti.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.

Muğla Valiğinden yapılan yazılı açıklamada Marmaris-Datça kara yolunun 6. kilometresinde safari jeep sürücüsünün safari turu yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 5 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği, 4 Irak vatandaşı ile 1 Türk vatandaşının yaralandığı, yaralıların ivedilikle hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, kazanın ardından Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

- Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cenazelerin kimlik tespiti, ölü muayene ve otopsi işlemleri cumhuriyet savcılarımız nezaretinde devam etmekte olup olayla ilgili araç sürüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandıBodrum'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı
Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacakSivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorÖzcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris kaza

Muğla Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
13:14
İkindi
16:56
Akşam
19:55
Yatsı
21:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.