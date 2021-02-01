GÜNCELLEME 2 - Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yangın çıktı

"Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bugün çıkan küçük çaplı yangınla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış olup, K.D.B. isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı da eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

- "Yanıcı ve patlayıcı madde atıldı"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da yangına, yanıcı ve patlayıcı madde atılmasının neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin Büyükşehir Belediyemizin ana hizmet binasında bugün menfur bir saldırı gerçekleşmiştir. Hizmet binamızın zemin katında bulunan Encümen Salonuna kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı ve patlayıcı madde atılmıştır. Atılan maddenin alev alması sonucunda çıkan yangın, personellerimiz tarafından büyümeden söndürülmüştür. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma, emniyet güçleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

