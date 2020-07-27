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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

MERSİN HABERLERİ  | 27.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Mut ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı bildirildi - Vali Ali İhsan Su: - "10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin, Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildiği ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.

- Vali Su

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Su, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın 07.30 civarında meydana geldiğini belirterek, "Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor." dedi.

Kazada bir şoförün yaşamını yitirdiğini, 5 askerin şehit olduğunu dile getiren Su, "Diğer yaralılarımız ayakta tedavi ediliyor. Acil durumları yok. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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