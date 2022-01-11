GÜNCELLEME - 2 - Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı, bir evin istinat duvarı çöktü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması yaşandı. Trafik tek yönden kontrollü sağlanırken, mahallenin bazı noktalarında yağışın ardından çukurlar oluştu.

Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İçmeler Mahallesi'nde dere taştı. Belediye ekiplerince bazı noktalara kum torbaları yerleştirildi.

Derelerden akan çamurlu su, İçmeler ve Uzunyalı sahilinde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

- Derenin istinat duvarı yıkıldı

Marmaris’te etkili olan sağanak İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki derenin istinat duvarını yıktı. Derenin suları cadde ve sokaklara doldu. Bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

Trafik ekipleri Atatürk Caddesi’ni ve su altında kalan sokaklara trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de derenin taştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve lojmanlarının bahçesi de sular altında kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye ettikten sonra bahçeye mıcır serdi. İlçede sağanak devam ediyor.

- Bodrum, Menteşe, Ula, Ortaca, Köyceğiz

Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir sitenin istinat duvarı çöktü. Bölgeye yakın bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Mumcular Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil dere yatağına sürüklendi. Araç iş makinelerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde derenin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve mandalina bahçesi sular altında kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve belediye yetkilileri zararın yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşlardan bilgi aldı.

Selden zarar görenler ise yetkililerden destek isteyerek, önlem alınması talebinde bulundu.

İslamhaneleri ve Peksimet mahallelerinde de çok sayıda evi su bastı. Bölgede altyapı sorunları nedeniyle yollarda zaman zaman çökme yaşandı, yaklaşık 11 gündür de bölgede suların kesik olduğu belirtildi.

Bu arada sel suları nedeniyle denizin renginin değiştiği gözlendi.

Menteşe'nin Kiramettin Mahallesi’nde geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle mahalledeki yollar trafiğe kapatıldı. Evin bir kısmının da zarar görmesi nedeniyle sokak polis ekipleri tarafından şerit çekilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ise ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Karabağlar Yaylası Ortaköy hattı üzerinden Afife Kuyusu mevkisine kadar devam eden yolda göllenme oluşmuştur. Ekiplerimiz bölgede çalışmakta olup, bu istikamette seyahat edecek vatandaşlarımızın yağışların şiddeti azalana kadar Muğla-Denizli kara yolunu kullanmaları önemle duyurulur."

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Ula, Köyceğiz ve Ortaca ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

- Fethiye dalga boyu 3 metreye ulaştı

Fethiye ilçesinde sağanak, körfezde ise fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle Çalış Plajında dalga boyu zaman zaman 3 metreye ulaştı. Sahildeki restoran işletmeleri tedbir amaçlı dışardaki eşyalarını topladı.

Milas ilçesinde de sağanak etkili oluyor. İlçede gece geç saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerine doğru etkisini arttıran sağanak yağıştan dolayı dere yatakları tıkandı. Çökertme ve Gökbel mahallelerinde kanal ağzında bulunan büzler alınarak dere yatağı açıldı. Çalışmaların sürdüğü dere yataklarında suyun doğru yöne akması sağlandı. Temizlenen dere yataklarından birçok lastik ve atık malzemesi çıkartıldı.

