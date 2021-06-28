GÜNCELLEME 2 - Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bıraktı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar da yakındaki evleri tahliye etti.

Çok sayıda mahalle sakini de bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında biri itfaiye eri 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye eri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 5 kişiye ise bölgeye gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bölgede bulunan evlerin bahçesindeki bazı kümes hayvanları da telef oldu.

Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde uzun süre kapalı kalan kara yolu da kontrollü olarak ulaşıma açılıyor.

