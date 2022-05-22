YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. GÜNCELLEME 2 - Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

22.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki çeşitli hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır." dedi.

Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyorİşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor
Çaykur Rizespor yoluna Bülent Korkmaz ile devam edecekÇaykur Rizespor yoluna Bülent Korkmaz ile devam edecek
İzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıİzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:19
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
19:57
Yatsı
21:31
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.