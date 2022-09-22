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  4. GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

22.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osmaniye-Adana kara yolundaki geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin de müdahaleye destek verdiği yangın, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Osmaniye geri dönüşüm

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