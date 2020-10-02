GÜNCELLEME - 2 Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı

Delil karatma suçlamasını kabul etmeyen Mertcan Avcı'nın ifadesinde, cinayet in işlendiği tarihte bağ evine iş yerlerine depodan alkollü içecek almak için gittiğini anlattığı, olayla ilgili bir şey görmediğini söylediği öğrenildi.

- "Soruşturmanın daha da genişleyeceği kanaatindeyiz"

Cinayetin ilk aşamasından beri dosyaya sunulan dilekçeler, tahkikat taleplerinde de cinayetin tek başına işlenemeyeceğini belirttiklerini anlatan Epözdemir, şöyle konuştu:

"Suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme aşamasında mutlaka başka faillerin, yardım eden faillerin olduğunu söyledim. Bu kadar planlı, programlı ve organize bir süreçte, bu cinayetin ve sonrasında suç delillerini, gizleme, değiştirme ve yok etme eylemlerinin bir yardım eden olmadan işlenemeyeceğini söyledim. Biz aşamalarda başkaca faillerin olduğunu hep söylüyorduk ve soruşturmanın daha da genişleyeceği kanaatindeyiz."

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.