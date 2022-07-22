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GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü

22.07.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTINA ALINAN İŞLETME SAHİBİNİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Damarlı mevkisindeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu Satılmış Çamlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Çamlı'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​ Haberi alarak hastaneye gelen Çamlı'nın yakınları, üzüntü yaşadı.

Yakınları tarafından alınan Çamlı'nın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesi Nodullar köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan namazın ardından işçinin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi M.K, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle salıverildi.

Öte yandan Çamlı'nın aynı adı taşıyan kuzeninin de 2012 yılında Üzülmez mevkisindeki maden ocağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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