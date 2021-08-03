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  4. GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.08.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VATANDAŞ RÖPORTAJI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yanan alan drone ile havadan görüntülendi.

Yangının yakınlarındaki Köredere Mahallesi sakinlerinden Halil Çetiner, AA muhabirine, yangının mahallenin üst bölgesinde başladığını söyledi.

Koşarak yardıma geldiğini anlatan Çetiner, şöyle konuştu:

"Sağ olsun devletimiz bütün arazözleri, iş makineleri ve dozerleriyle buraya hemen müdahale ettiler. Yangının nasıl çıktığı hakkında herhangi bir fikrimiz yok ama ilk önce üst bölgeden aşağı doğru geldiği söylendi. Şükür mahallemize gelmeden söndürüldü. Kontrol altına alındı, şu anda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Mahallemizde herhangi bir olumsuz durum yok, mal ve can kaybı yok. Yanan herhangi bir ev müştemilatı yok."

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