YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 54 saattir sürüyor

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 54 saattir sürüyor

13.06.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi 54 saattir devam ederken, iş makinelerinin binayı yıkma çalışmaları da sürüyor.

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 54 saattir sürüyor

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangın nedeniyle binanın bazı bölümleri çöktü.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara ekipler müdahale etti.

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların Eski Turgut Özal Caddesi'ne girmesine izin verilmiyor.

Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangına binanın birçok noktasından itfaiyenin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarında 54. saate girildi.

Öte yandan binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın, binanın çöken kısmının altında kaldığı görülüyor.

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürebiliyor. Ekiplere destek olmak üzere binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılıyor.

Binanın güvenli olmaması ve içerisindeki malzemelerin çeşitliliği sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi dışarıdan yapabiliyor. Binanın caddeye bakan bölümünde ise iş makineleri en üst kattan başlayarak zemine kadar yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri de iş makinesinin açtığı alanlardan ara katlardaki alevli bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurbanlık hayvanlar İstanbul’a getirilmeye başlandıKurbanlık hayvanlar İstanbul’a getirilmeye başlandı
Yenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklamaYenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklama
Erzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldüErzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Başakşehir İtfaiye

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Kübra eczanesi
Arnavutkoy
Çağla eczanesi
Arnavutkoy
Eda nur eczanesi
Esenyurt
Evrensel eczanesi
Esenyurt
Dilvin eczanesi
Esenyurt
Hayal eczanesi
Esenyurt
Nas eczanesi
Kucukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.