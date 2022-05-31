GÜNCELLEME 3- Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

- Şüpheliler hakkında çok sayıda suç kaydı var

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi.

- Erkek şüpheli tutuklamaya sevk edildi

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda C.M.T. adlı kadının kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle erkek şüpheli Ö.K. hakkında "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelinin tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.

Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı.

Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı.

Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.

- Bank üzerinde yatan şüpheli şizofreni hastası

Öte yandan, Başsavcılıkça, bank üzerinde uygunsuz vaziyette yatarken görüntülenen M.Ç. hakkında da yazılı açıklama yapıldı.

Beşiktaş ilçesi Bebek Sahili'nde 30 Mayıs'ta bank üzerinde tamamen çıplak vaziyette bulunan M.Ç. hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunulduğu ifade edildi.

