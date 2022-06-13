GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik ürün üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

OSB'de 2003 yılında kurulan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikadaki yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürdü.

Yangına müdahale çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

- Dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 12 ambulans ve 1 UMKE görevlendirildi.

Dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, AFAD tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kurtarma ekipleri yangın bölgesinde çalışmalara destek sağlıyor.

- Vali Su olay yerinde inceleme yaptı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, olay yerinde inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'deki önemli bir fabrikada yangın meydana geldiğini belirterek, firmanın ilk etapta yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiğini ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

- "Can kaybımız, yaralımız yok"

Şu anda tüm ekiplerle yangına müdahale edildiğini belirten Su, çevre illerden de takviye itfaiye ekibi geleceğini bildirdi.

Su, ekiplerin yangını söndürmek için canla başla çalıştığını dile getirerek, "Şu anda herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Ufak tefek dumandan etkilenen arkadaşlar var ama çok önemli bir şey yok. Güzel, sevindirici tarafı bu. Firmadan da içeride kimsenin olmadığını, sayım yaptıklarını ve herkesin dışarıda, güvende olduğunu ifade ettiler. Bu da sevindirici." dedi.

