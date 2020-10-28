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GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas: - "Ekiplerimizin şu ana kadar yaptığı çalışmalarda küçük çaplı hasar gören bina sayısının, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinde 15, Beykonak köyünde 1, Küçükağa köyünde 1, Beğendik köyünde 5, Çayırlı ilçemiz Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplamda 23'e yükseldiği tespit edildi" - Depremi yaşayan imam Ersin Delioğlu: - "Deprem sırasında sanki yer kaynamaya başladı. Çok korkmuştuk, cemaatle birlikte kendimizi camiden dışarı attık. Halen depremin etkisi üzerimizde" RÖPORTAJLAR VE DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tercan ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Depremde herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını belirten Makas, "Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

- 23 binada küçük çaplı hasar oluştu

Vali Makas, AA muhabirine, ekiplerin yaptığı ilk çalışmada 2 evde küçük çatlaklar oluştuğunun belirlendiğini vurgulayarak, "Ekiplerimizin şu ana kadar yaptığı çalışmalarda küçük çaplı hasar gören bina sayısının, Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinde 15, Beykonak köyünde 1, Küçükağa köyünde 1, Beğendik köyünde 5, Çayırlı ilçemiz Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplamda 23'e yükseldiği tespit edildi." ifadesini kullandı.

Depremi yaşayanlardan Sofubaba Camisi İmam Hatibi Ersin Delioğlu da ezanın ardından öğle namazına durduklarını ve sünneti bitirdikleri sırada şiddetli deprem meydana geldiğini söyledi.

Çok korktuklarını anlatan Delioğlu, "Ezan okunduktan 5-10 dakika sonra şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında sanki yer kaynamaya başladı. Çok korkmuştuk, cemaatle birlikte kendimizi camiden dışarı attık. Halen depremin etkisi üzerimizde. Herhangi bir can kaybımız olmadı ancak camimizin mihrabı boydan boya çatlamış durumda." dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Öskan ise deprem anında evde olduğunu belirterek, "Böyle bir deprem görmedik. Bir anda gürültü koptu, kendimizi dışarı attık. Şükür can kaybı yok, evimizde hasar meydana geldi." şeklinde konuştu.

Jandarma, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler depremin en çok hissedildiği Çadırkaya beldesinde incelemelerini sürdürüyor.

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Erzincan Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

Terzıoglu Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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