GÜNCELLEME 3 - İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise daha fazla ilerleyemeyeceklerini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.

Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollarda ilerleyemeyen pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.

Anadolu yakasında ise Çekmeköy'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Mimar Sinan ve Merkez mahallerinde ara sokaklar karla dolarken, araçların giriş çıkışı mümkün olmuyor. İlçede sabah saatlerinde temizlenen bazı ana yollarda yeniden beyaz örtü oluştu.

- Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı

Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Esenler ve Başakşehir'de çok sayıda otobüsün cadde ve ara sokaklarda kalması trafiği durma noktasına getirdi. Birçok bölgede mahsur kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden kurtarılmaya çalışılıyor.

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.

Mesai bitimiyle birlikte metrobüs ve metro hatlarında yolcu izdihamı yaşandı. Dakikalarca sıra bekleyen bazı yolcuların duraklardan çıkarak yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Özellikle Avcılar, Esenyurt ve Yenibosna metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Yenibosna metrobüs durağındaki yolcular üst geçidi de doldurdu. Haramidere metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, bazı vatandaşlar araçlardan inerek yürüdü. Güzelyurt metrobüs durağında ise metrobüsler yokuşu çıkamadığı için yolda kaldı.

D-100 kara yolu Haramidere metrobüs sanayi durağı mevkisinde trafik Büyükçekmece istikametinde yan yolda ve kara yolunda durma noktasına geldi. Avcılar istikametinde ise araçların karlı yolda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

M1 metro hattı Kirazlı ve Otogar duraklarında oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular metroya inip binerken zorluk yaşadı.

- Trakya'dan İstanbul'a araçla girişe izin verilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlardan Trakya istikametinden yola çıkılmamasını isteyen Yerlikaya, Ankara ve Kocaeli yönünden gelen araçların sürücülerinin de dinlenme tesislerinde bekleyebileceklerini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin saat 19.30 itibarıyla kapatılacağı bilgisini veren Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu kaydetti.

Silivri'de de kar yağışı tipi şeklinde devam ederken, ilçedeki birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesailerini sonlandırdı. TEM otoyolunda Edirne-İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle yola çıkan tırlar ve araçlar Kınalı mevkisinde dinlenme tesislerinde bekletiliyorlar.

- İstanbul Havalimanındaki seferler durduruldu

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanına inemeyen uçaklar Tekirdağ Çorlu ve Atatürk Havalimanına yönlendirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle, havalimanı içinde ve dışında çok sayıda vatandaşın araç içindeki bekleyişi sürüyor.

- Trafik kazaları meydana geldi

TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.

Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü.

Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı. Başakşehir Bahçetepe mevkisinde araçlar karlı yolda ilerleyemezken, bir minibüs kayarak refüje çıktı.

Bakırköy Adliyesinin önündeki İsmail Erez Bulvarı'nda yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1300 evsiz kişinin çeşitli bina ve otellere yerleştirildiğini, sokak hayvanları için 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtıldığını duyurdu.

